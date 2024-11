Acreano de 9 anos surge como o novo goleiro prodígio do Galvez; conheça Willian Fernando

O Acre vem se mostrando um bom celeiro de talentos no futebol, o próximo deles a começar a despontar é Willian Fernando, goleiro das divisões de base do Galvez, de apenas nove anos.

Willian começou sua paixão pelo futebol através dos videogames, quando ainda tinha três anos e ganhou um PlayStation 4. Mesmo ainda sem conseguir segurar o controle direito em suas mãos, já gostava dos jogos de simulação do esporte.

A partir desse amor pelos gramados virtuais, ainda aos cinco anos, começou a participar de aulas no camisa 10, e durante um ano, seguia da escola para os treinamentos, mas ainda como um jogador de linha, atuando como zagueiro.

A mudança de posição ocorreu mais tarde, quando treinava no campo do flamenguinho, na capital acreana. “Em um treinamento do flamenguinho, estava sem goleiro, então tive que ir pegar no gol, fui bem, fiz defesas com o pé e então o pessoal me chamou pra treinar assim”, explicou Willian Fernando.

Mais recentemente, por volta dos seus nove anos, o goleiro foi convidado a treinar com o time do Galvez, onde se mantém até hoje.

Edwillian Oliveira é pai do garoto e falou um pouco sobre a decisão da “transferência” do menino ao Galvez.

“Recebemos outros convites mas gostamos do ambiente, das pessoas, do tratamento que tivemos aqui no Galves então decidimos por ficar”. Ele conta ainda que o filho continua recebendo convites para participar em alguns outros times, e até mesmo já foi chamado para um teste na cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo, dentro do evento Segredo dos Jogadores.

“Recebemos esse convite, mas devido aos custos, não tivemos como arcar, então tivemos que declinar o convite. Mas como ele já vai completar 10 anos, e desde os 9 já joga no sub-11, estamos pensando em levar ele pra fazer mais testes no ano que vem”, revelou o pai.

Mesmo com uma grande referência na posição, Weverton, do Palmeiras, saindo justamente do solo acreano, a inspiração de Willian Fernando vem de Manuel Neuer, goleiro recém aposentado da seleção alemã, que atualmente joga no Bayern München.

O pequeno Willian Fernando já ganhou algumas medalhas em sua carreira, incluindo o prêmio de melhor goleiro da Copa Rio Branco Sub-9. Atualmente está atuando pelo Galves no Campeonato Estadual Sub-11, onde tem atuações de destaque.

Veja lances de destaque do garoto no Campeonato Estadual Sub-11: