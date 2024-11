Acreanos podem aproveitar condições especiais para negociar contas de energia em atraso

A Energisa oferece uma nova oportunidade para os clientes regularizarem suas contas em atraso, com condições de pagamento exclusivas. Para conferir as vantagens, basta o cliente acessar os canais digitais da empresa. A iniciativa tem como objetivo ajudar os clientes a começarem 2025 sem pendências.

“A Energisa está empenhada em criar facilidade, analisando cada situação individualmente para oferecer as melhores condições de negociação. Nosso foco é o melhor atendimento às necessidades do cliente. Proporcionamos flexibilidade para que todos possam regularizar suas pendências de forma conveniente e vantajosa”, reforça o diretor do Grupo Energisa, Newton Santos.

Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais de atendimento, como o WhatsApp da Gisa e escolher a opção faturas e pagamentos para iniciar a negociação. O cliente também pode negociar pelo aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

Canais de atendimento

WhatsApp da Gisa: 68 99233-0341

Aplicativo Energisa On: disponível para IOS e Android

Site Oficial: www.energisa.com.br

Agências de Atendimento