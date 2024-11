Acusada de matar mulher a facadas em bar de Rio Branco é liberada em audiência de custódia

Soleida Morais de Lima, de 37 anos, que confessou ter matado a jovem Maria de Fátima de Lima Silva com três golpes de faca, recebeu liberdade provisória pela Justiça do Acre. A decisão foi proferida pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, durante audiência de custódia, realizada na última segunda-feira (11).

Na audiência, o promotor do caso solicitou que o flagrante fosse convertido em prisão domiciliar com o argumento de que a mulher é mãe de seis filhos, incluindo um bebê de 8 meses, e que ela se apresentou espontaneamente à polícia após o crime, que aconteceu na noite do último domingo (10).

O juiz determinou pela liberdade provisória de Soleida, impondo como medida cautelar a obrigação de comparecimento mensal em juízo.

Entenda o caso

Segundo testemunhas, Maria de Fátima estava participando de uma bebedeira em um bar nas proximidades quando se desentendeu com outra mulher, identificada como Sol.

Após ser atingida com golpes no pescoço, na cabeça e com um corte na mão esquerda, Maria de Fátima ainda correu e pediu ajuda a populares, que colocaram um pano em seu pescoço na tentativa de estancar o sangue, mas o corte havia rompido a jugular.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros, mas, ao chegar ao local, os profissionais constataram que a vítima já estava sem vida. A unidade de suporte avançado também foi acionada e atestou a morte de Maria de Fátima.