Adolescente de 15 anos apanha da mãe e do padrasto em Orizona; casal foi preso

Um casal foi preso em flagrante nesta terça-feira (5/11) na cidade de Orizona, suspeito de tráfico de drogas e lesão corporal contra uma adolescente de 15 anos. A mulher tem 38 anos e é mãe da vítima. O homem, de 35, é padrasto dela.

A Polícia Civil chegou até eles após a denúncia da jovem que afirmou ter sido agredida pelos dois dentro de sua própria casa.

Segundo as investigações, os suspeitos usaram uma mangueira para agredir a menor após ela entrar no quarto do casal sem pedir permissão e encontrar substâncias suspeitas no local. Além disso, os dois ainda pegaram o celular da menina para que ela não pedisse ajuda. No entanto, ela pegou outro aparelho e ligou para a polícia.

Ao chegar no local os agentes iniciaram o trabalho de buscas e encontraram aproximadamente 845 gramas de substância verde, semelhante à maconha, escondida em compartimentos ocultos.

O casal foi detido e conduzido à Delegacia de Orizona, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e lesão corporal em contexto de violência doméstica.