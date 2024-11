‘Ainda Estou Aqui’: filme brasileiro cotado ao Oscar estreia no cinema de Rio Branco nesta quinta

Ainda Estou Aqui, filme estrelado por Fernanda Torres (Tapas e Beijos), estreou nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (7) após ser aclamado nos festivais de cinema nacionais e internacionais. Dirigido por Walter Salles (Central do Brasil), o longa é o representante brasileiro na disputa pela indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

Vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, a obra se baseia no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. Ambientado no Brasil de 1971, durante a ditadura militar, a produção conta a história da mãe do autor, Eunice Paiva, obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido foi sequestrado e desapareceu durante a ditadura militar.

Fernanda Torres publicou uma mensagem sobre estreia do filme. “Eu estou muito feliz do filme finalmente estrear no Brasil. Esse foi um filme que fizemos para o Brasil sobre esse grande brasileira chamada Eunice Paiva, sobre a família Paiva e a nossa história. Eu tenho certeza que é um filme que vai tocar vocês profundamente como tem tocado tantas plateias pelo mundo. Queria fazer um pedido especial: que vocês assistam esse filme no cinema. Porque a experiência de estar numa sala com mais gente torna o filme ainda mais comovente. Espero que vocês gostem”, disse a atriz.

Na capital acreana, Rio Branco, a obra estará disponível no cinema do Via Verde Shopping, nos horários de 15h35, 18h45 e 21h30.