Alysson Bestene participa de jogo das estrelas e diz que eventos como esse são uma vitrine para o Acre

O vice-prefeito eleito no certame municipal de 2024, Alysson Bestene, também marcou presença no jogo das estrelas de MC Daniel, Marcão e Amigos, que acontece na noite desta terça-feira (26).

Durante o intervalo do primeiro tempo do jogo beneficente que acontece na Arena da Floresta, o vice eleito, parabenizou a organização do evento.

“Quero parabenizar o Marcão, empresário, que uniu esses artistas e atletas aqui, junto com a parceria do governo do estado, secretaria de esportes, secretaria de assistência social, promovendo para aquelas pessoas que mais precisam a regadação de alimento para poder fazer um Natal mais solidário e combater a fome”, disse.

Bestene também enfatizou que eventos como este transformam o Acre em uma grande vitrine e atrai as atenções do mundo para o estado.