Ambulantes aproveitam movimento em cemitérios para ganhar renda extra: “Meu 13º salário”

O feriado do Dia de Finados é uma oportunidade para muita gente ganhar um dinheiro extra. Com o movimento intenso nos cemitérios de Rio Branco, os vendedores dividem espaço com os visitantes oferecendo flores, velas, placas, além de limpeza de túmulos, alimentos e bebidas.

No Cemitério São João Batista, local onde o movimento de pessoas é grande neste sábado (2), muita gente aproveitou para faturar. O autônomo Saulo Oliveira da Silva, que trabalha no ramo há 15 anos, disse que as vendas sempre são boas.

“O lucro fica melhor da metade do dia para o final da tarde. O dinheiro que ganho aqui ajuda muito nas despesas de casa. É meu décimo terceiro salário. As pessoas que visitam o cemitério já me conhecem”.

Quem também aproveitou o movimento nos cemitérios para faturar foi o vendedor de flores permanentes, Wendel Moraes. “Já são sete anos comercializando aqui no São João Batista. O movimento é grande e todo mundo gosta de colocar flores no túmulo dos seus entes queridos”.