Andressa Urach vai parar no hospital após gravar conteúdo com 8 homens; filho gravou tudo

Andressa Urach precisou ser hospitalizada após gravar um vídeo adulto com oito homens para a plataforma Privacy, nesta terça-feira (19). Em suas redes sociais, a modelo explicou que estava com dores pélvicas intensas e teria que passar por exames e tomar medicação para alívio do desconforto.

“Acabei vindo para o hospital, tô com muita dor pélvica. Agora a gente vai fazer uma eco e uma tomografia para ver se está tudo bem, e tomar medicação para dor. Viu? Vai aprontar, é isso que dá. Mas foi bom”, disse a modelo em tom bem-humorado.