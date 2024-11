Apesar de milionário, Jorge Viana vira garoto propaganda e professor de curso de gestão em Brasília

Milionário e beneficiário de duas aposentadorias razoáveis, a de ex-governador do Estado e de ex-senador também pelo Acre, recursos suficientes que o fizeram abrir mão da pensão estadual, já que o salário da Apex é bem maior e ainda com direito à diárias, sempre em dólar, e custeio de passagens para viajar ao mundo às custas do erário brasileiro – o petista Jorge Viana, ao que tudo indica, quer ficar ainda mais rico.

Para isso, para complementar a renda que o faz dono de um apartamento luxuoso em área nobre de Brasília, cujos valores superam a casa dos R$ 4,5 milhões, que ele não declarou à Justiça Eleitoral quando foi candidato ao Governo do Estado em 2022, o político e amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é professor e um dos principais garotos propaganda para venda de cursos pela internet do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa).

Na propaganda na qual o líder da esquerda acreana faz questão de emprestar a própria imagem, nome e currículo, o IDP, com sede em Brasília e São Paulo, é vendido um como centro de excelência no ensino, pesquisa e extensão. Na internet, é informado que o IDP foi criado há mais de 20 anos e “é uma das instituições de ensino superior mais respeitadas do Brasil, contribuindo diretamente para as transformações sociais, políticas e econômicas do nosso país”.

Nossa instituição – acrescenta a apresentação – oferece excelência acadêmica em seus cursos de graduação, especialização, extensão, mestrado e doutorado. Viver o IDP é estar inserido em debates avançados e atuais. Aqui, a trajetória profissional e acadêmica dos nossos estudantes alcança os níveis mais elevados de formação.

O IDP ressalta os 23 anos de sua fundação, assinala que tem 200 professores, 500 cursos ofertados e mais de dois mil alunos satisfeitos, com 5 mil certificados em cursos livres.

Seu próximo curso, com previsão de início para 4 de abril de 2025, é sobre gestão e políticas públicas, do qual Jorge Viana será um dos professores, senão principal preceptor dos alunos interessados em aprender sobre o tema. Para isso, basta que o interessado tenha disponível a quantia próxima a R$ 17 mil pra pagar pelo conhecimento. Mas se o aluno, como a grande maioria dos estudantes brasileiros estiver ruim das pernas, segundo a propaganda anunciada por Jorge Viana, pode dividir o valor em módicas prestações, em até até 24 vezes de R$ 709,00.

A propaganda da qual o líder acreano é protagonista informa que a quitação pode ser feito pelo procedimento de “pagamento recorrente”, que é como o comércio e o mercado financeiro definem o pagamento de algo com recorrência e significa repetir o pagamento dos mesmos valores em uma periodicidade específica, como mensalmente. Assim, pagamento recorrente é um método de cobrança que pode ocorrer com a frequência que for definida e acordada entre prestador de serviço e consumidor.

Segundo Jorge Viana, cuja administração do governo do Acre tem seus conceitos de “Florestania”, uma espécie de antítese da cidadania, com cuidados com a floresta em detrimento das necessidades da cidadão, o MBA em Gestão Pública e Políticas Públicas tem como propósito principal capacitar os estudantes com as habilidades, conhecimentos e ferramentas necessárias para se tornarem líderes eficazes no setor público.

O curso destaca a importância de uma gestão pública orientada para resultados, aliando a teoria moderna de administração pública com a prática efetiva de gerir, inovar e transformar as instituições públicas. O ex-governador ressalta que, para maiores informações, basta acessa o seguinte endereço eletrônico: https://lp.online.idp.edu.br/gestao-publica-e-politicas-publicas.