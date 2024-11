Após denúncia de moradores, polícia prende dupla acusada de furtar cabos de internet

Dois homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (20), por volta das 4h58, suspeitos de furtar cabos de internet na Rua Ana de Souza Lira, no bairro Liberdade, em Epitaciolândia, no interior do Acre. A Polícia Militar realizou a prisão, após informações repassadas por moradores sobre as características dos suspeitos.

De acordo com o relatório policial, o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) de Brasileia recebeu denúncias informando que dois homens estavam cortando fios de internet. Ao chegar ao local, os policiais foram orientados por testemunhas, que informaram sobre a fuga dos suspeitos com o fruto da ação criminosa.

Durante as buscas, os suspeitos foram localizados nas proximidades, ainda com os cabos de internet cortados. Eles confessaram o furto e afirmaram que entregariam o material a uma terceira pessoa, cujo nome não souberam informar.

Os cabos foram recuperados e os suspeitos levados para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde seguem à disposição das autoridades.

A investigação agora busca identificar o possível receptador e apurar eventuais conexões com outros crimes semelhantes na região.