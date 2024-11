Após festejar cancelamento de desfile, Tuca Andrada é xingado por Jojo

Dias depois de “festejar” o cancelamento do desfile de Jojo Todynho pela marca Meninos Rei no São Paulo Fashion Week, no fim do mês passado, Tuca Andrada foi xingado pela apresentadora. O ator usou o X, antigo Twitter, na noite de domingo (3/11), para mostrar o recado “carinhoso” que estava em sua caixa de mensagens.

“Vai tomar dentro da sua olhotaaaaaaa até vazar. Tá sem novela pra fazer, atorzinho de beira de estrada”, disparou a cantora no privado das redes sociais. Na legenda, o artista apenas deu um “boa noite e a todos”.

Os usuários do microblog defenderam Tuca Andrada e soltaram o verbo contra Jojo Todynho: “Muito triste: depois da Avon trocá-la por Ivete Sangalo, após se declarar bolsominion, a Jojo Todynho está completamente desnorteada. Desta vez xingou o ator Tuca Andrada no privado. Se ele foi xingado pela Jojo é porque fez a coisa certa. Quantos troféus esse guerreiro merece?”, quis saber um. “Irmão, imagina tu ser o Tuca Andrada, um dos maiores nomes da teledramaturgia, com um puta currículo de trabalhos fodas pela TV, com indicações a prêmio, e ter que aguentar Jojo Todynho te chamando de ator de beira de estrada. É de foder”, disparou outro. “Tuca Andrada, ator consolidado, conhecido no país inteiro, sem nenhuma polêmica. E a Jojo? Todynho. Só ganhou A Fazenda porque o público daquele lixo visual é tão sick [doente, em tradução livre] quanto ela”, criticou um terceiro. “Se você foi xingado pela Jojo Todynho, significa que fez a coisa certa! A propósito, muito ‘conservador’ o comentário dela!”, analisou mais um.

Em outro post, Jojo se defendeu: “Ele me atacou e eu fui recíproca”, garantiu a voz do hit Que Tiro foi Esse?

A comemoração de Tuca Andrada

Tuca Andrada se manifestou a respeito de Jojo Todynho, após a coluna Fábia Oliveira revelar, em meados do mês passado, que uma marca havia desistido do convite que fez à influenciadora para desfilar no São Paulo Fashion Week.

No X, antigo Twitter, o ator compartilhou parte da notícia e debochou ao afirmar que sente um “gostinho” por ver isso acontecer. Ele ainda ironizou ao questionar que horas as pessoas iam começar a chamá-lo de racista e misógino ao dar sua opinião sobre a ex-Fazenda.

“Se eu disser que sinto um ‘gostinho’ por isso acontecer, que horas vão começar a espalhar que eu sou racista e misógino?”, escreveu ele.

A notícia do cancelamento

O São Paulo Fashion Week mal havia começado e os burburinhos nos bastidores já estavam dando o que falar. A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu um imbróglio envolvendo ninguém menos que Jojo Todynho.

A influenciadora e cantora estava escalada para brilhar na passarela da Meninos Rei, uma marca famosa por representar a cultura afro-brasileira e bem consumida pelo público LGBTQIA+. No entanto, uma polêmica política acabou virando a situação de ponta-cabeça.

Segundo fontes da coluna, a Meninos Rei mudou de ideia quanto à presença da influenciadora em seu desfile. A marca teria ficado receosa de qualquer repercussão negativa e, para não ser associada a posições políticas contrárias às suas, optou por voltar atrás quanto ao convite feito à Jojo.

Ainda de acordo com fontes, a marca não queria desconvidar diretamente a influenciadora. Para isso, a estratégia foi criar algumas desculpas, como a falta das medidas exatas da cantora, que não teriam sido enviadas a tempo para confeccionar a roupa do desfile. Vixe!