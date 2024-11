Após morte de jovem, família pede que Estado ou facção faça justiça e expõe rosto de acusado

Após o jovem Mikael Diniz Moura, de 20 anos, ser assassinado com uma facada no peito, na Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco, os familiares fizeram um protesto em frente à sede do Ministério Público do Acre (MPAC), no Centro da capital .

Com cartazes pedindo justiça, os manifestantes das autoridades, os familiares e amigos de Mikael expõem o rosto do acusado de matar o jovem.

No vídeo, amigos e familiares falam que Mikael não tinha envolvimento com organizações criminosas, estudava e trabalhava.

Um dos amigos de Mikael disse que o jovem nunca levou problema para a família.

“Queremos justiça. É um menino que morreu inocentemente, na mão desse covarde que está se escondendo através da facção dele, que agora ele rasgou a camisa dele e está se escondendo atrás. Queremos justiça não importa o lado, seja da Justiça ou de facção , nós queremos o certo. Nós queremos que esse cara pague o preço, seja preso ou o que for”, disse.

Uma tia do rapaz também mostrou um cartaz com uma foto do acusado de matar o rapaz. “Mikael era um menino do bem. Nós queremos justiça. Era um menino inocente, não tinha envolvimento com nada”, afirmou.

Uma amiga do jovem, emocionada, mostrou fotos de Mikael em um cartaz, pedindo justiça. “Uma pessoa amável, maravilhosa. Estamos aqui querendo justiça”, disse.