Após ser esfaqueado durante tentativa de latrocínio, homem corre até o PS para pedir ajuda

Um homem identificado apenas como José foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite desta segunda-feira (4), enquanto caminhava nas proximidades da Maternidade Bárbara Heliodora, no Canal da Maternidade, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele estava caminhando quando foi abordado por dois homens, um deles armado com uma faca, que exigiram seu celular. No momento, a vítima pensou que se tratava de uma brincadeira, mas, ao recusar pela primeira vez, acabou irritando os criminosos.

Na segunda tentativa de roubo, para provar que era um assalto de verdade, um dos assaltantes fez um corte de faca na perna esquerda da vítima, provocando um ferimento significativo. Após ser ferido, o homem jogou o celular no chão, começou a correr e seguiu até o pronto-socorro de Rio Branco, onde pediu ajuda médica. Em seguida, os criminosos fugiram do local.

Nessa ocorrência, nem o Samu nem a Polícia Militar foram acionados. O caso não será investigado pela Polícia Civil, pois não há registro desse fato.