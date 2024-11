Após subida, nível do Rio Acre na capital recua e fica abaixo de 3 metros; veja medição

O nível do Rio Acre voltou a diminuir depois de dias registrando aumento. Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, que realiza a medição diariamente, o nível do Rio Acre amanheceu com 2,83 metros nesta sexta-feira (1).

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, a diminuição se dá pela audiência de chuvas. “Como havia previsto, retornamos para cota abaixo de 3 metros. Dada a ausência de chuvas dos últimos dias e continuamos em atendimento as vítimas da seca. Especialmente zona rural”, disse.

O nível do Rio Acre chegou a se aproximar dos 4 metros quando registrou 3,55 na última quinta-feira (31).

Chuvas

O pesquisador Davi Friale divulgou, nesta quinta-feira (31), em seu site O Tempo Aqui, que o mês de novembro será marcado pelo início do período de chuvas frequentes no estado do Acre.

“Analisando as condições atmosféricas e oceânicas atuais, em 31 de outubro, a tendência do tempo para novembro de 2024 é de chuvas um pouco acima da média em todo o Acre. Em alguns dias, poderão ocorrer temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias”, afirma Friale.