Após ultrapassar Pedro, Estêvão pode se tornar o artilheiro mais jovem da história do Brasileirão

Segundo levantamento da Revista Placar, até hoje, desde 1937, três jogadores foram artilheiros do Campeonato Brasileiro com 19 anos: Ferretti, do Botafogo, na Taça Brasil de 1968; Amoroso, do Guarani, em 1994; e Keirrison, do Coritiba, em 2008. Se seguir como artilheiro até o fim do Brasileirão, Estêvão vai se tornar o jogador mais jovem da história da competição a conquistar a artilharia. Ele completou 17 anos no último mês de abril.

Na partida contra o Grêmio, Estêvão não só fez gol, como deu trabalho aos adversários. Colocou bola na trave e ainda obrigou o goleiro Marchesin a fazer pelo menos duas defesas difíceis. Com Pedro, vice-artilheiro do campeonato com 11 gols — lesionado desde setembro, com previsão de ficar um ano fora dos gramados —, a disputa pela artilharia tem ainda Hulk (Atlético-MG), com 10 gols, e outros sete atletas com 9 gols, cada. São eles Vegetti (Vasco), Alerrandro (Vitória), Yuri Alberto (Corinthians), Luciano e Lucas Moura, ambos do São Paulo, assim como Flaco López e Raphael Veiga, companheiros de clube do atual artilheiro.