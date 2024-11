Após uma semana, detentos que fugiram de presídio em Rio Branco ainda não foram encontrados

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), os seis detentos que fugiram do o pavilhão B da Unidade de Regime Provisório do Complexo Penitenciário de Rio Branco e quebraram a estrutura da parede ainda não foram encontrados, nesta quarta-feira (13), uma semana após o caso.

Estão foragidos:

Altevir de Araujo da Silva;

Talisson de Souza Gama;

Francisco Barbosa de Souza;

Leandro Nunes de Moura;

Ítalo de Andrade Lima e

Ramisses da Silva Feitosa.

A Polícia Penal segue em busca dos fugitivos. O caso foi exposto por um policial penal em um vídeo nas redes sociais.