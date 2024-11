Arara-Vermelha é a ave-símbolo do Acre, apontam estudos de ornitólogos brasileiros

Estudos científicos apontam que cada um dos 26 estados – e mais o Distrito Federal – do Brasil têm uma ave para representar cada um de seus territórios estaduais. De acordo com especialistas, a ace símbolo do Acre é Arara-Vermelha.

Alguns ativistas, como o ornitólogo Dalgas Frish, chegaram a propor que o status fosse dado ao Uirapuru Verdadeiro, cujo canto foi gravado nas florestas do Acre. Outros falam da Choca-do-Acre, só encontrada, no Brasil, no extremo-oeste do acreano, mas a Aara-Vermelha perevaleceu como Ave-Simbolo do Acre.

Veja quais são as aves de que são símbolo de cada estado do brasileiro: