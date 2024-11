Arena Games 2024: trio de atletas acreanos domina pódio de competição de CrossFit

No último fim de semana, o Acre foi destaque do CrossFit ao dominar o pódio na competição Arena Games 2024, realizada em Ariquemes, Rondônia.

Representando o Box Wolf68, os atletas Castro, Manu e Vanessa conquistaram o lugar mais alto do pódio, superando 16 trios de competidores vindos tanto do Acre quanto de Rondônia.

A performance da equipe foi marcada por consistência, estratégia e um impressionante desempenho em provas de força, resistência e habilidade técnica.

“Foi uma experiência incrível. Trabalhamos duro para chegar até aqui, e esse resultado reflete nosso esforço e união como equipe”, declarou Vanessa, após a vitória.

O evento reuniu os melhores atletas da região Norte, sendo uma vitrine de talento e dedicação ao esporte. A conquista do trio acreano reforça o crescente destaque do estado no CrossFit, consolidando o Box Wolf68 como uma referência em treinamento e performance.

Com a vitória, Castro, Manu e Vanessa celebram não só o título, mas também o orgulho de representar o Acre em alto nível.

“Essa é apenas uma etapa. Vamos continuar treinando para manter o Acre no topo!”, destacou Castro, já pensando nos próximos desafios.