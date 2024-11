“O quadro da Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento”, informaram.

Mais cedo, a equipe da esposa de Eliezer explicou o motivo da internação. Viih precisou passar por uma transfusão de sangue, após sofrer uma intercorrência pós-parto. O bebê está bem: “Mas, se recupera bem, acompanhada pela mãe”.

Na noite dessa quarta-feira (13/11), a famosa chegou a postar no Instagram que os médicos avaliaram se seria necessário Ravi também ser internado na UTI.

Nesse momento a pediatra estava avaliando a ida dele pra UTI”, escreveu Viih Tube na legenda de um vídeo em que aparece com o filho recém-nascido.

Após o nascimento do seu segundo filho com o influencer Eliezer, a famosa usou as redes sociais para afirmar que precisou passar por uma cesárea de emergência.