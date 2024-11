Atlético-MG diz ter identificado envolvidos em confusão na Arena MRV

O Atlético-MG informou que identificou 21 envolvidos na confusão generalizada após a derrota do título da Copa do Brasil para o Flamengo no último domingo (10/11). Em trabalho conjunto com as forças de Segurança de Minas Gerias e a Arena MRV, o clube ainda divulgou que outros nove nomes estão em processo avançado de identificação.

Em comunicado oficial, o Atlético-MG informou que os responsáveis pela confusão responderão criminalmente. Ainda segundo o clube, processo administrativo foi aberto para que todos os envolvidos sejam punidos, segundo o regulamento de uso da Arena MRV e do programa de sócio torcedor do clube.

As câmeras da Arena MRV foram utilizadas no processo de identificação dos envolvidos na confusão. Além disso, segundo o comunicado divulgado pelo Galo, “todo o aparato técnico empregado no evento” segue sendo utilizado para identificar os demais envolvidos.

Interdição da Arena MRV

A Arena MRV, estádio do Atlético-MG, está interditada devido a atos violentos que ocorreram, no último domingo (10/11), no jogo de volta da final da Copa do Brasil. A interdição foi comunicada, nesta terça-feira (12/11), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD).

O STJD determinou ainda que o Galo mande seus jogos em outra praça desportiva com portões fechados. “A medida estará em vigor até que o clube comprove a adoção de medidas necessárias e suficientes para garantir a segurança na Arena MRV”, destaca nota da entidade.