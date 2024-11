Atlético x Flamengo: sensitivo prevê resultado da final da Copa do Brasil

Às vésperas do segundo jogo da final da Copa do Brasil, o astrólogo e sensitivo Rodrigo Tudor previu o resultado do torneio mata-mata mais importante do país. As equipes voltarão a se enfrentar no domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Na primeira partida, o Flamengo venceu o Atlético por 3 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o time de Filipe Luís pode até perder por um gol de diferença para ficar com a taça. Por outro lado, uma vitória do Atlético por dois gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis. Três ou mais gols de diferença asseguram o título atleticano.

Nesta quinta-feira (7), durante o programa Chamada Geral, da Itatiaia, Rodrigo Tudor fez previsões para a final da Copa do Brasil. Segundo o sensitivo, os astros apontam um cenário favorável ao Atlético e conturbado para o Flamengo.

“Para o Atlético, deu a carta da estrela. É uma carta bastante positiva no tarô, mas o Galo tem que manter a calma nos 20 primeiros minutos do jogo. Vai ser muito acirrado. Saiu a estrela. A roda da fortuna é a carta do diabo, que traz muitas oscilações, mas está bom para o Galo. Está positivo para o Galo. Mas não é, de jeito nenhum, um jogo fácil”, destacou.

Na sequência, Rodrigo Tudor ressaltou que Everson, goleiro do Atlético, será muito importante para a vitória dos mineiros.

“Chama a atenção aqui a presença do Everson, que eu vi que vai ajudar muito o Atlético a ter essa vitória”, completou.

“Para o Flamengo, deu a carta do louco, que mostra desestruturação, expulsões, perturbação. Deu a carta da morte, é um fechamento de ciclo, não é uma carta boa. E deu a carta da justiça, mas eles vão jogar bem também. Obviamente, está melhor para o Galo”, afirmou Tudor.

Atlético campeão nos pênaltis

Por fim, Rodrigo Tudor apontou que o Atlético vencerá a partida por 2 a 0 e, depois, será campeão da Copa do Brasil nos pênaltis.

“Eu aposto muito que esse jogo será decidido nos pênaltis, com uma possibilidade de 2 a 0 para o Galo. Agora, a torcida do Atlético tem que entrar junto orando, pedindo e vibrando, porque o Galo tem tudo para ganhar. Essas são as minhas previsões”, encerrou.