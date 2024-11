Ato de amor: menino de 11 anos doa cabelo pela 2ª vez para pessoas com câncer; conheça

A pureza das crianças é algo que chama atenção das maneiras mais singelas possíveis. E não foi diferente com a ação de Davi João Matias, de 11 anos, que cortou seu cabelo para doar, com a finalidade de fazer perucas para outras pessoas que perdem o cabelo devido ao efeito de algumas doenças.

A mãe do garoto, Josilene, diz que esta não é a primeira vez que o filho corta o cabelo para doar. O primeiro ato de solidariedade foi aos seis anos de idade, após outras crianças fazerem bullying com o garoto por causa do comprimento dos fios.

“Mas quando ele cortou a primeira vez, ele tinha mais ou menos uns seis anos de idade e ele sofria bullying na escola porque ele sempre gostou do cabelo grandão. A maioria das criancinhas ficavam chamando ele de menina, faziam piadinhas, adultos mesmo falavam, ‘por que ele não corta o cabelo dele”, explicou a mãe.

Ela conta ainda que, mesmo com os comentários feitos, ainda quando ele tinha seis anos, o filho não pensava em contar o cabelo, mas depois de certo período, pensou em realizar a doação.

“Depois de algum tempo, ele chegou pra mim, pequenininho, disse – mãe, eu gostaria de cortar o meu cabelo e doar pras pessoas que têm câncer. Porque a gente vê uma propaganda de centros de doações para fazer perucas e tal e isso tocou ele”, contou.

Davi João falou que sua motivação veio através de propagandas de televisão, que incentivaram a doação de cabelo para pessoas com câncer.

“Minha motivação foi que eu sempre fui uma criança que sempre gostou de ajudar o próximo. Eu vi uns anúncios na televisão, vi as pessoas que não tinham cabelo, fazendo aqueles anúncios na televisão para ser sua doação. Aí eu aproveitei que eu tinha um cabelo grande e falei para minha mãe que eu queria doar. Aí eu doei pela primeira vez e agora eu doei pela segunda”, contou o garoto.

A criança disse ainda que se sente bem em dar uma nova oportunidade para as pessoas retomarem sua autoestima a partir dos cabelos. “Eu me sinto bem em fazer o bem, porque as pessoas que não têm cabelo, elas vão ter oportunidade de se rever com o cabelo longo, curto, do jeito que ela quiser”.

A mãe conta que a solidariedade do filho também é praticada dentro da própria casa, e que ele ajuda muito nos afazeres com o pai, que sofreu um acidente de trabalho, ficando paraplégico.

“O Josias, ele trabalhava como motorista de caminhão, uma empresa de água, e o caminhão velho quebrou a barra da direção e acabou capotando. Aí nesse capotamento, o Josias sofreu uma lesão medular, ele fraturou a L1 e acabou ficando paraplégico”, explicou Josilene.

Ao todo, o pai de Davi João ficou 65 dias hospitalizado, sendo 54 deles em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Devido ao ocorrido com o pai, o jovem disse ter o sonho de continuar ajudando as pessoas quando crescer, se tornando bombeiro e para isso, já faz aulas de natação em preparação para o futuro.

“Eu, o meu pai, ele sofreu um acidente há um ano e meio. Ele acabou ficando paraplégico. E graças a isso, várias pessoas ajudaram a gente. E por isso que eu tenho esse sonho de ser bombeiro para ajudar as pessoas”, conta o menino.

“O Davi é uma das pessoas que me ajuda. Dentro de casa ele me ajuda a fazer as fisioterapias, os exercícios, ajuda o pai dele em várias coisas. É um menino de ouro mesmo”, encerra a mãe.

Veja vídeo: