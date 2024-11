Ator Paul Teal, de One Tree Hill, morreu após batalha contra câncer

Paul Teal, que viveu Josh na série One Tree Hill, teria morrido após uma batalha contra um câncer de pâncreas. Emilia Torello, noiva do ator, lamentou seu falecimento por meio do Instagram, nessa segunda-feira (18/11).

De acordo com o TMZ, Paul foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio quatro em abril deste ano. Ele morreu na última sexta-feira (15/11) em um hospital em Raleigh, na Carolina do Norte, EUA, aos 35 anos.

Morte de Paul Teal

No Instagram, Torello disse que o noivo “enfrentou cada desafio com uma coragem inabalável” e exaltou o companheiro, o chamando de “inspirador, determinado, disciplinado e amoroso”.

“Embora uma parte de mim tenha ido com você, prometo lutar para encontrar a alegria na vida, assim como você lutou para viver a cada instante. O mundo teve a honra de compartilhar momentos com você, e eu sou a pessoa mais abençoada por poder chamá-lo de meu. Vou te amar para sempre”, escreveu.

Além de One Tree Hill, Paul esteve em produções como Águas Profundas (2022), Rua do Medo: 1978 – Parte 2 (2021) e Lances da Vida (2003).

Bethany Joy Lenz, que interpretou Haley James Scott em One Tree Hill, lamentou a morte do colega de elenco: “Meu coração está pesado. Paul Teal era o tipo de pessoa que iluminava qualquer sala sem esforço. Seu sorriso radiante, sua risada contagiante e seu coração gentil faziam com que todos quisessem estar perto dele.”