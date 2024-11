O resultado da autópsia do cantor Paul Di’Anno, 66 anos, apontou que a morte do ex-vocalista do Iron Mainde foi um problema no coração. A informação foi divulgada no perfil do músico no Facebook.

Segundo o comunicado, Paul Di’Anno sofreu um rasgo no saco localizado ao redor do coração. A fissura fez o coraçaõ encher de sangue e resultou em uma parada cardíaca. “A morte de Paul foi instantânea e, espero, indolor. Que ele descanse em paz. Este fim de semana, um show In Memoriam foi realizado no Underworld Camden, onde muitos dos fãs, amigos, colegas e familiares de Paul vieram. Com um magnífico conjunto musical, os seus colegas musicais disseram um adeus digno ao seu amigo”, diz o texto. Paul Di’Anno morreu, em outubro, em sua casa, na Inglaterra. Ele foi o primeiro vocalista do Iron Maiden, deixando a banda em 1981.