Ayres Rocha ganha destaque nacional ao anunciar aposentadoria após 35 anos no Jornal do Acre

A despedida de Ayres Rocha, âncora do Jornal do Acre 2ª Edição (JAC2), na última sexta-feira (8), não só emocionou o público local, como também chamou atenção em nível nacional.

Após 35 anos de carreira brilhante no telejornalismo, o jornalista se despediu de seus telespectadores em uma edição especial do programa, e sua saída foi destaque em veículos como a Folha de São Paulo.

Com uma trajetória consolidada na Rede Amazônica, Ayres se tornou uma figura importante para o jornalismo do Acre, sendo reconhecido por sua seriedade e compromisso com a informação.

Sua despedida, transmitida ao vivo, contou com momentos de emoção, onde ele compartilhou com o público a gratidão pela confiança e pelo carinho ao longo dos anos.

Durante o programa, Ayres fez questão de destacar a importância da sua equipe, mencionando o trabalho coletivo que fez parte do sucesso do JAC2.

Aos 61 anos, o jornalista decidiu se aposentar para desfrutar de uma nova fase da vida, após dedicar mais de três décadas ao telejornalismo regional.

Em suas redes sociais, Ayres também publicou um vídeo onde agradecia aos colegas e à audiência, mostrando bastidores do programa e revelando o quanto estava satisfeito por ter cumprido sua missão com dedicação e respeito ao público.

O reconhecimento de sua carreira foi tão grande que Ayres Rocha recebeu menções de admiradores e colegas de profissão de todo o Brasil, com destaque para a Folha de São Paulo, que dedicou um espaço ao seu legado no jornalismo, ressaltando sua relevância tanto no Acre quanto fora dele.

A aposentadoria de Ayres é um marco não apenas para a Rede Amazônica, mas para o próprio jornalismo local, que perde um de seus grandes nomes na frente das câmeras.

Sua despedida deixa claro o impacto que Ayres Rocha teve no telejornalismo acreano, sendo uma referência para as novas gerações de jornalistas que seguirão seus passos. Mesmo fora das telas, seu legado de comprometimento com a verdade e com o público permanecerá presente no imaginário dos telespectadores do Acre.