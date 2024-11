Bebê indígena engole bateria de brinquedo e vai parar no hospital: “Várias lesões graves”

Uma bebê indígena de um ano da etnia Ashaninka foi levado de Marechal Thaumaturgo a Cruzeiro do Sul, dois dias após engolir um pedaço de brinquedo. O cirurgião geral Marlon Holanda, que atua em Cruzeiro do Sul, se manifestou acerca do caso, no domingo (17) por meio das redes sociais e deixou um alerta aos pais.

“A mãe não queria vir, por não falar direito português, mas a convenceram e ela veio. Foi realizada uma radiografia e foi identificado que era uma bateria, que é algo muito perigoso”, disse.

A bateria deveria ter sido removida em até duas horas após a ingestão, já que ela pode se romper e soltar diversos elementos químicos no interior do corpo, podendo causar lesões na mucosa do esôfago.

“Nós retiramos no domingo pela manhã. Tinham várias lesões graves na mucosa do esôfago, mas ainda não tinha perfuração”, conta o médico.

A paciente deverá ser transferida para a capital do estado e manter o acompanhamento com uma cirurgiã pediátrica.

“Agora, será realizada uma tomografia para avaliar maiores riscos de perfuração do esôfago”, explicou.

O médico faz ainda alerta aos pais, sobre os perigos envolvidos em situações como esta.