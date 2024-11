Bebedeira entre “amigos” em distribuidora quase termina em morte em bairro de Rio Branco; acusado foi preso em flagrante

Elson Pereira da Silva Filho,51 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca na noite deste sábado (16), na Avenida 7 de Setembro, no Conjunto Esperança, em Rio Branco. Na mesma ação, o acusado de esfaquear Elson, identificado apenas como Joaquim, 57 anos, foi preso em flagrante.

Segundo informações de testemunhas, Elson estava na companhia de Joaquim, consumindo bebidas alcoólicas dentro de uma distribuidora, quando os dois se desentenderam e iniciaram uma breve discussão. Joaquim se apossou de uma faca e desferiu um golpe no abdômen de Elson. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Com medo de morrer, Elson pediu ajuda a familiares que moram próximos à distribuidora. Eles acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma unidade de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Os socorristas constataram que Elson sofreu uma perfuração no abdômen. Após estabilizar o quadro clínico da vítima, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde era considerado estável, mas havia risco de agravamento.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram as informações no local e iniciaram buscas pelo suspeito. Após uma ação rápida, a poucos metros do local do crime, os PMs localizaram e prenderam Joaquim, na Rua Rio de Janeiro, próximo a um posto de combustível. Ele ainda estava em posse da faca usada na tentativa de homicídio.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

