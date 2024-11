Biden já está na Amazônia e anuncia liberação de US$ 50 milhões para investimentos na região

Pela primeira vez na história, o presidente da nação mais poderosa do mundo em armamento militar, na economia e na política, os Estados Unidos da América (EUA), pisa o solo da Amazônia brasileira.

As vésperas de deixar o cargo, no dia 19 de janeiro de 2025, quando será substituído pelo Republicano Donald Trump, o democrata Joe Biden desembarcou em Manaus, capital do Amazonas, pra uma visita que permitira sua imersão na floresta ao redor da cidade.

Seja qual for a razão, o ainda presidente acaba por fazer história: será o homem mais poderoso do mundo visitando a maior floresta tropical do Planeta.

Joe Biden pousou em Manaus, por volta das 13h30 (12h30min no Acre), para uma visita rápida, de cerca de quatro horas, no Amazonas, antes da realização da 19ª cúpula do G20, que ocorre nesta segunda-feira (18) e terça-feira (19) no Rio de Janeiro. O evento reunirá as lideranças das maiores economias globais.

Mais cedo, o democrata anunciou um investimento de US$ 50 milhões (cerca de R$ 289,8 milhões) para o Fundo Amazônia.