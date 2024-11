Biden visita Manaus e anuncia US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia

“Hoje, como parte de sua viagem histórica à Amazônia, o presidente Biden anunciará que os Estados Unidos cumpriram sua promessa histórica de aumentar o financiamento climático internacional dos EUA para mais de US$ 11 bilhões por ano até 2024 – tornando os Estados Unidos o maior fornecedor bilateral de financiamento climático do mundo”, diz o texto.

O comunicado também lança a Coalizão de Financiamento para Restauração e Bioeconomia do Brasil. A intenção do projeto é mobilizar cerca de US$ 10 bilhões em investimentos públicos e privados para a restauração do meio ambiente e projetos relacionados à bioeconomia até 2030.

Pelo menos US$ 500 milhões devem ser repassados para projetos que apoiam comunidades indígenas e locais da Amazônia brasileira.

G20

Joe Biden chega a Manaus, capital do Amazonas, um dia antes do início da cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro.

A cúpula do Grupo dos Vinte começa no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18/11). A presidência do grupo é rotativa e, ao longo do último ano, foi comandada pelo Brasil, que passará o bastão para a África do Sul ao fim do evento.

Já de manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá autoridades de diversos países. Entre os mandatários esperados no G20, estão Joe Biden, dos Estados Unidos; Xi Jinping, da China; e Javier Milei, da Argentina. O evento ocorre entre segunda e terça-feira (19/11)