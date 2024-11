Bocalom vai inaugurar luzes de Natal na primeira semana de dezembro; veja data

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou nas redes sociais a data em que deve inaugurar as luzes de Natal na Praça da Revolução, no Centro da capital.

Segundo Bocalom, as luzes de Natal devem ser inauguradas no dia 7 de dezembro. A decoração do Natal de Vida, Esperança e Dignidade da Prefeitura de Rio Branco deve ser anunciada em breve.

Nos anos anteriores, o prefeito de Rio Branco colocou luzes de Natal em diversos pontos da cidade, mas principalmente na Praça da Revolução. Além das luzes, Bocalom também colocou árvore de Natal com ‘neve’ e casa do Papai Noel e promoveu concurso de fotografias profissionais e amadoras.