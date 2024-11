Boletim da Fiocruz revela que casos de SRAG no Acre continuam em queda; veja detalhes

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) continuam em queda no Acre. É o que aponta o novo Boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira (14).

O boletim é referente à Semana Epidemiológica (SE) 45, período de 3 a 9 de novembro, e a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe).

Além disso, o relatório mostra também que 10 unidades federativas apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência a longo prazo, mas o Acre não está na lista. Confira:

Amazonas (AM)

Amapá (AP)

Ceará (CE)

Espírito Santo (ES)

Goiás (GO)

Maranhão (MA)

Pernambuco (PE)

Piauí (PI)

Rio de Janeiro (RJ)

Roraima (RR).

Cenário nacional

Referente ao ano epidemiológico 2024, já foram notificados 156.309 casos de SRAG, sendo 73.283 (46,9%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório 66.441 (42,5%) negativos, e ao menos 8.310 (5,3%) aguardando resultado laboratorial. Dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado.

Já em relação aos óbitos de SRAG em 2024, já foram registrados 9.544 óbitos, sendo 4.909 (51,4%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 3.866 (40,5%) negativos, 162 (1,7%) e ao menos aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos do ano corrente, 28,2% são influenza A; 1,8% são influenza B; 8,5% são VSR; 8,7% são rinovírus; e 52% são Sars-CoV-2 (Covid-19).