Bolsa de qualificação de R$ 4 mil para mais de 7 mil servidores da Saúde é sancionada

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (1), o governador Gladson Cameli sancionou a chamada Bolsa Qualificação para os servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

A bolsa, segundo o governador, vai beneficiar mais de 7 mil servidores com R$ 4.100.

O benefício deverá atender os servidores quadros efetivo, temporário, especial e provisório em extinção da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), que estejam em efetivo exercício por mais de trinta dias.

A proposta, no entanto, veda o pagamento da verba a servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e a servidores cedidos na forma do art. 141 da Lei Complementar nº 39, de 29 de dezembro de 1993.

