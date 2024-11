Bruno Mars faz ‘tatuagem’ do Cristo Redentor em vídeo de homenagem ao Brasil; assista

Depois de passar mais de um mês no Brasil, o cantor Bruno Mars publicou nesta quinta-feira (7) um vídeo de homenagem ao país. Nas imagens, ele aparece fazendo uma tatuagem do Cristo Redentor no peito, mas nada indica que o desenho seja definitivo.

Mais de um mês no Brasil e nunca mais serei o mesmo”, escreveu o artista na legenda da postagem.

Bruninho, como passou a ser chamado por aqui, desembarcou no Brasil no dia 30 de setembro. Em sua temporada de shows no país, ele passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. Ao todo, fez 15 apresentações.

No vídeo, o cantor americano aparece se divertindo nos palcos e nas ruas de cidades brasileiras. Também come pão de queijo, dança com fãs e até anda na garupa de uma moto.