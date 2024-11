Caetano e Bethânia: ‘show-homenagem’ à MPB traz Gal, Fagner, Belchior e Pretinho da Serrinha para o palco

“Minha mãe, meu pai, meu povo. Eis aqui tudo de novo”. O início da música “Tudo de Novo”, a primeira do álbum “Caetano Veloso e Maria Bethânia – Ao Vivo”, de 1978, define bem o tom da turnê Caetano & Bethânia, primeira dos irmãos baianos juntos em 46 anos: uma homenagem à própria história, mas também à história da música popular brasileira.

O primeiro show do esperado reencontro nos palcos ocorreu no dia 3 de agosto deste ano, em São Paulo, mas só neste sábado (16) os fãs cearenses – e de diversos estados vizinhos, como o Piauí – puderam assistir ao show inédito em Fortaleza, na Arena Castelão.

A apresentação estava prevista para às 21h, mas o público começou a chegar ainda no fim da tarde, ansioso para a abertura dos portões, marcada para às 18h.

O show começou no horário previsto, algo já esperado entre os fãs de Caetano e Bethânia, conhecidos pela pontualidade nas apresentações.

Quando as luzes se apagaram e os 14 músicos – entre eles, o convidado especial Pretinho da Serrinha – foram, pouco a pouco, ocupando o palco, o público comemorou: para muitos ali, era a primeira chance de ver os dois artistas ao vivo, e vê-los dividindo o palco e o repertório se mostrava um grande presente.

Sob muitos aplausos, os irmãos entraram no palco e iniciaram a apresentação com “Alegria, Alegria”, seguida por “Os Mais Doces Bárbaros”, canção que foi acompanhada de diversas fotos da juventude do quarteto formado por Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa e Gilberto Gil.

O setlist seguiu com músicas de diversas fases da carreira de Caetano e Bethânia, além de composições de amigos e parceiros musicais – mas sem grandes surpresas, seguindo o modelo adotado em outras capitais que receberam a turnê.

As quase 40 músicas foram acompanhadas de recortes fotográficos que contavam parte da biografia de Caetano e Bethânia, com especial atenção aos anos formativos, da infância à juventude.