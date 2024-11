Cafezal vence Bom Sucesso e é campeão da Supercopa Cibita de Futebol

Em uma tarde emocionante no Estádio Municipal José Marreiro Filho, o Cafezal sagrou-se o grande campeão da primeira edição da Supercopa Cibita de Futebol. A final, disputada contra o Bom Sucesso neste sábado, foi marcada por muita garra, tensão e um gol decisivo nos minutos finais, que garantiu o título ao Cafezal.

O jogo foi equilibrado do início ao fim, com ambas as equipes mostrando determinação. A partida ficou ainda mais acalorada com diversas expulsões, especialmente de integrantes do banco de reservas, mas isso não impediu o Cafezal de brilhar. O gol decisivo veio após uma bola cruzada na área que foi desviada diretamente para o fundo da rede, arrancando comemorações intensas da torcida e dos jogadores.

Com a vitória, o Cafezal levou para casa o troféu de campeão e uma premiação de R$ 5 mil. A equipe, comandada por Doka Madureira, Adonay e Arthur Oliveira, mostrou mais garra e conseguiu impor seu ritmo no momento decisivo da partida.

“Foi um jogo difícil, mas nossa equipe mostrou raça até o final. Este título é um presente para toda a comunidade”, afirmou Doka Madureira.

A Supercopa Cibita de Futebol encerrou sua primeira edição com sucesso, consolidando-se como uma competição de alto nível e reforçando o amor pelo esporte na região. O evento foi realizado pela Liga senamadureirense de arbitragem, com apoio de parceiros.