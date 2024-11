Caminhonete do governo é roubada em frente de secretaria de saúde; polícia investiga o caso

Uma caminhonete oficial da Secretaria de Saúde de Capixaba foi roubada em frente à sede do órgão, por volta das 21h, na última quinta-feira (31).

O veículo, identificado pela placa QWP4194, estava estacionado quando foi levado por um homem não-identificado que teria utilizado uma ligação direta para cometer o roubo.

A assessora de comunicação do município, Antônia Nascimento, informou ao Ac24horas, que a gestão está trabalhando em conjunto com as autoridades para recuperar o veículo.

Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do carro pode colaborar com a investigação, entrando em contato com a polícia pelo telefone (68) 3234-1052 ou se dirigindo à delegacia mais próxima.