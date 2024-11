Candidatos do Enem 2024 publicam “cola” para redação nas redes sociais

Diversos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 utilizaram as redes sociais para relatar o uso de “colas” na prova de redação, realizada no último domingo (4). Em publicações no aplicativo TikTok, jovens mostraram fotos com modelos prontos de redação que imprimiram e esconderam para reproduzir no teste.

Publicadas em tom de brincadeira, as “dicas” e “confissões” logo se espalharam também pelo X (antigo Twitter), onde os internautas alertaram que a prática pode ser considerada crime federal e que outros candidatos podem ser prejudicados.

Segundo o edital do Enem 2024, qualquer tentativa de fraude leva à eliminação imediata do estudante. Cartazes com a mensagem “fraudar a prova é um crime federal” foram fixados nas escolas no dia da prova para alertar sobre a seriedade da conduta.

Os vídeos nas redes sociais despertaram críticas sobre a segurança do processo e a possibilidade de impactos negativos para outros candidatos. Os internautas destacaram que as “brincadeiras” com colas e estratégias de fraude podem provocar mudanças nos protocolos de revista nas próximas edições do exame e a fiscalização poderá ser ainda mais rigorosa.

Mesmo após alguns candidatos apagarem suas publicações depois da repercussão, vídeos e prints das postagens ainda circulam nas redes sociais. Um dos exemplos mais comentados foi o de uma candidata que mostrou o rascunho da redação que utilizou na prova, preenchido com o tema oficial do ano — “Desafios para valorizar a herança africana na cultura brasileira” —, no qual ela seguiu exatamente o formato do modelo decorado.