O artista chegou a ficar internado na Santa Casa de Araraquara, mas não resistiu aos ferimentos. Ele será velado e enterrado neste domingo (17/11), no cemitério São Carlos.

Cauê foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina nos linfócitos, em 2009, quando tinha 18 anos. Ele precisou passar por um transplante de medula e conseguiu vencer a doença.

Quem era Cauê Felici?

Cauê Felici nasceu em Santo Anastácio, em São Paulo, e iniciou sua carreira musical em 2008 em uma igreja católica. Em 2013, ele fundou a Banda Aurora

O cantor chegou a passar em seletiva do quadro Iluminados, do Domingão do Faustão, em 2015, mas ficou fora dos 30 finalistas. Em 2016, ele deixou o gênero gospel e passou a cantar outros estilos musicais, como o pop rock.

Nas redes sociais, Cauê mostrava o dia a dia no meio artístico e fazia covers de grandes sucessos da música, além de suas próprias composições. Cauê era casado e não tinha filhos.