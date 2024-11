Capacete de Niki Lauda em acidente quase fatal reaparece após 36 anos

Uma das peças mais icônicas do automobilismo reapareceu após 36 anos de sumiço. O capacete usado pelo piloto Niki Lauda, tricampeão da Fórmula 1, no acidente trágico do Grande Prêmio da Alemanha de 1976, desapareceu após uma exposição no Salão do Automóvel de Milão, em 1988.

O AGV X1 Air System pertencia ao empresário Gino Amisono, que o emprestou ao evento na Itália. O capacete reapareceu em um leilão beneficente da Bonhams, em Miami. O valor mínimo para arrematar a relíquia era de 60 mil dólares (cerca de R$345 mil na cotação do dia). Então, o objeto foi recuperado, mas o responsável pelo roubo não foi identificado.

O capacete simboliza a volta por cima de Niki Lauda após o acidente que quase o matou em Nürburgring. O piloto estava na Ferrari quando tinha 21 anos e brigava pelo segundo título mundial na Fórmula 1. A décima etapa da temporada de 1976, porém, ficou marcada por uma curva quase fatal.

A suspensão da Ferrari de Lauda quebrou, ele perdeu o controle, bateu no muro de pneu, foi catapultado de volta para a pista enquanto pegava fogo e, em sequência, foi atingido por outros dois carros que corriam no traçado. O piloto ficou 55 segundos dentro do veículo em chamas até conseguirem removê-lo.

As queimaduras e sequelas de Lauda eram tão graves que ele precisou ficar em coma por 10 dias. Ele perdeu duas corridas e, consequentemente, o campeonato para o rival James Hunt. No ano seguinte, porém, ele conquistou o título de campeão mundial.

Uma vez recuperado, o capacete será exposto no museu histórico DAR – Dainese ARchivio em Vicenz, na Itália.