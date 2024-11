Capivaras atacam cachorro em Rio Branco e tutora critica falta de orientação sobre animais selvagens

Um incidente envolvendo capivaras aconteceu na noite desta segunda-feira (11) no bairro Jardim Europa, em Rio Branco, quando três capivaras adultas atacaram um cachorro da raça Fox Paulistinha, que ficou gravemente ferido.

Segundo a tutora do animal, seu esposo saiu para a aula e o cachorro acabou ficando do lado de fora, quando o ataque ocorreu, deixando-o com várias mordidas. O animal foi rapidamente socorrido e levado para uma cliníca veterinária local, onde permaneceu internado sob observação.

“Corremos para ver o que estava acontecendo quando ouvimos os gritos do cachorro. Encontramos três capivaras adultas agredindo ele. Foi um susto enorme”, relatou a tutora.

O cachorro, já idoso, teve um custo de aproximadamente R$ 800 para o tratamento inicial. A tutora se mostrou preocupada com a falta de orientação sobre como agir diante desses animais selvagens.

“Até hoje, nunca vi um comunicado ou orientação sobre o que fazer em casos como esse. São animais selvagens e precisamos de uma forma de lidar com isso. Meu receio é que poderia ser uma criança sendo atacada, pelo Parque Tucumã ou pela Ufac”, comentou.

Capivaras são comuns na região, especialmente no Parque Tucumã, onde circulam em busca de alimento à noite.

Embora o incidente não tenha sido registrado anteriormente, a tutora expressou sua preocupação sobre a crescente presença desses animais na área e a falta de medidas para garantir a segurança de animais domésticos.