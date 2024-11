CBF divulga calendário 2025; veja datas e duração dos campeonatos

Segundo Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, o novo calendário foi definido em diálogo com clubes e federações. A entidade visa proporcionar um planejamento mais equilibrado para clubes e atletas, atendendo à demanda de torcedores por uma competição nacional mais regular e livre de interrupções constantes. “O Brasileiro vai durar dez meses, e ainda conseguimos manter as Datas Fifa sem jogos no calendário brasileiro”, declarou Rodrigues.

Copa do Brasil e competições internacionais

O novo cronograma da Copa do Brasil também traz mudanças significativas. A partir de 2025, as semifinais da Copa do Brasil ocorrerão nos finais de semana, tendência que a CBF adotou desde 2024 para atender à audiência e ao interesse dos torcedores. Além disso, competições internacionais como a Libertadores e a Sul-Americana seguirão até novembro, com previsão de término em 29 e 22 de novembro, respectivamente.

A CBF também mantém o recesso de 30 dias no final da temporada, com uma pré-temporada de 14 dias e um recesso de meio de temporada de 15 dias para os times da Série A. Estes períodos foram instituídos para dar um intervalo adequado aos jogadores, algo que atende tanto à necessidade de descanso quanto à exigência de desempenho de uma longa temporada.

Calendário de 2025