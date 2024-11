Celebração de Amor e Elegância: veja fotos exclusivas do casamento de Ana Elisa Lapunka e Marcelo Manchini

CASAMENTO DOS SONHOS

Uma Celebração de Amor e Elegância: o casamento de Ana Elisa Lapunka e Marcelo Manchini no dia 15 de novembro, sob o cenário deslumbrante da Igreja de São Peregrino em uma cerimônia que emocionou todos os presentes. Com a sofisticação de um conto de fadas, a noite continuou no prestigiado Maison Borges, onde um espetáculo de elegância e bom gosto foi preparado para recepcionar os convidados.

A renomada decoradora Ray El Shawa transformou o espaço em um verdadeiro sonho, com composições luxuosas que misturavam tons clássicos e detalhes contemporâneos, criando um ambiente de tirar o fôlego.

O impecável buffet, assinado pelo Restaurante Pão de Queijo, ofereceu uma experiência gastronômica de alta classe, com pratos elaborados para agradar os paladares mais exigentes.

Entre os convidados, familiares e amigos vindos de diferentes partes do Brasil e do exterior uniram-se para celebrar o casal. A programação musical foi um espetáculo à parte: o saxofonista Sandoval deu o tom inicial à recepção com um show de elegância, seguido pelos sets envolventes do DJ Eduardo Andrade e pela Banda Djavú, que manteve a pista de dança aquecida, seguido de Jadson e Banda até o amanhecer.

Marcelo e Ana Elisa criaram uma noite que será lembrada não apenas pela sofisticação, mas pela alegria e pelo amor que emanavam de cada detalhe. Desejamos aos noivos uma vida repleta de felicidade, repleta da mesma beleza e encanto que marcou esse dia tão especial. Confiram alguns flashes.

ELEGÂNCIA&ESTILO CARINA SOARES

A empresária Carina Soares promoveu um jantar impecável em comemoração aos quatro anos de sua loja. O evento reuniu amigas e clientes, contando com as presenças especiais de Renata Silveira, gerente comercial da Maria Dolores e Laís Machado, renomada consultora de imagem e estilo. Laís Machado que possui formação internacional e especialização em marketing, deu um toque de sofisticação ao encontro. Um evento chiquérrimo, como tudo o que Carina realiza!

PARABÉNS

Na manhã desta terça, 26, deputados e assessores, prestaram merecida homenagem ao presidente da ALEAC, Luiz Gonzaga, refletindo o reconhecimento de seu trabalho dedicado e à liderança admirável que exerce à frente da Casa. Parabéns!

VIVAS ISLEI VIDON

Parabéns a empresária Islei Vidon que foi muito celebrada por ocasião da idade nova. Desejo que seu novo ano traga ainda mais sucesso, saúde e realizações. Felicidades sempre, Islei!

SIM&SIM

Caravana de acreanos afivelam as malas para prestigiar as bodas do casal Rizomar Araújo e Erlando Warlem, que acontece nesse sábado na cidade maravilhosa. Hurrrruuuuuu!

É MENINA

Belo registro da vovó Sárvia Lima com a filha Giovanna que aguarda ansiosamente a chegada de sua primogênita. Parabéns.