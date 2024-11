Cesta básica tem redução de 6% entre os meses de agosto e novembro no Acre, diz Fecomércio

O curso da cesta básica de alimentos em Rio Branco teve uma diminuição entre o período de agosto e novembro de 2024, segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). O preço médio dos produtos está em R$595,30.

O assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, declara que a redução no valor total da cesta básica é uma boa notícia para as famílias de baixa renda:

“Entretanto, a alta no preço do café, um produto de consumo diário em muitas casas, ainda representa um desafio para a população que busca equilibrar os gastos com alimentação”, disse.

Dados

O levantamento, realizado em três supermercados locais, inclui 15 itens essenciais, considerando o consumo médio de uma família composta por até três adultos ou dois adultos e duas crianças, com renda mensal de aproximadamente R$2.000,00.

A carne bovina, por outro lado, teve uma redução de 10,18% no mesmo período. A batata-inglesa também apresentou uma queda significativa de 60,81% no custo desde agosto, enquanto outros itens, como o arroz e o óleo de cozinha, mostraram variações de preço mais estáveis.

Entre agosto e novembro, o café em pó registrou um aumento de 66,10%, chegando a R$50,76 por quilo, o que impactou fortemente o custo da cesta.

Em novembro, o custo da cesta básica na capital acreana variou de R$494,18 a R$696,24, dependendo dos preços máximos e mínimos observados para cada item. Entre os produtos mais caros, destacam-se a carne bovina (R$172,35), o leite (R$72,90) e a banana (R$46,08).