Chelsea aplica maior goleada da história da Liga Conferência e assume liderança geral

Com um gol de cabeça do brasileiro Natan, o Betis conseguiu sua primeira vitória na competição: 2 a 1 no Celje, no Benito Villamarín. O ex-zagueiro de Flamengo e Bragantino precisou ser substituído logo após abrir o placar, aos 30 minutos do segundo tempo, porque sofreu um corte na cabeça ao se chocar no lance do gol com o zagueiro David Zek, do time esloveno. Juanjo Nieto chegou a empatar para o Celje, mas Juanmi garantiu a vitória aos 48 minutos. O atacante brasileiro participou dos dez minutos finais da partida.