Cidades do Acre recebem mais de R$ 50 milhões do IPVA, Fundeb e ICMS, diz Governo

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), publicou na última sexta-feira (8), o demonstrativo de arrecadação estadual referente ao mês de outubro deste ano, com detalhes dos valores repassados para cada município, proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

De acordo com a publicação, o município de Rio Branco recebeu a maior fatia, totalizando mais de R$ 23,7 milhões, sendo R$ 4,1 milhões para o FUNDEB, R$ 16,4 milhões do ICMS e R$ 3,2 milhões do IPVA.

Já Cruzeiro do Sul recebeu aproximadamente R$ 6,8 milhões, sendo R$ 1,2 milhão do FUNDEB, R$ 4.9 milhões do IMCS e R$ 610 mil do IPVA.

Em comparação, municípios menores, como Jordão, tiveram repasses mais modestos, recebendo um total de aproximadamente R$ 696 mil, distribuídos em R$ 138,9 mil para o FUNDEB, R$ 555 mil do ICMS e R$ 1,9 mil do IPVA.

No total, a arrecadação de outubro alcançou aproximadamente R$ 53,6 milhões, sendo R$ 9,6 milhões para o FUNDEB, R$ 38,7 milhões do ICMS e R$ 5,1 milhões do IPVA.