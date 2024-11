Cidades do Acre recebem Selo Unicef por melhora na qualidade de vida de crianças e adolescentes

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) premiou 8 municípios do Acre que apresentaram melhora significativa na qualidade de vida de crianças e adolescentes, entre 2021 e 2024. O resultado foi divulgado na última quarta-feira (6).

A iniciativa busca estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos desse público em cidades do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

A premiação também avaliou medidas de proteção de crianças e adolescentes contra a violência e a garantia de ações sociais para famílias vulneráveis, especialmente aquelas oriundas de povos e comunidades tradicionais.

De acordo com a publicação, os municípios do Acre que conquistaram ou mantiveram o selo apresentaram mudanças significativas na educação, saúde e proteção. Com destaque por aderir a estratégia de Busca Ativa Escolar, aumento da cobertura vacinal, capacitação de professores e formação para conselheiros tutelares.

Entre as cidades acreanas estão Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco e Sena Madureira. Segundo a Unicef, ao aderir o selo o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.