Cine NINJA Indica: 10 produções sobre o poder da educação

Com o final do ano se aproximando, chega também um dos momentos mais importantes para muitos jovens brasileiros: o ENEM. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, e neste domingo, milhares de estudantes irão enfrentar a segunda e última prova em busca de uma vaga.

Pensando nisso, o Cine NINJA Indica desta semana é dedicado à produções que exploram a educação como tema central, com filmes e documentários que oferecem reflexões sobre o ambiente escolar, a importância do aprendizado e as desigualdades do sistema educacional. Confira a lista:

“Pro Dia Nascer Feliz” (2005)

Direção: João Jardim

Onde assistir: Disponível no YouTube

Sinopse: As angústias e inquietações do adolescente, e, em especial, a maneira como ele se relaciona com um ambiente fundamental em sua formação: a escola. Filmado em três estados brasileiros com classes sociais distintas, “Pro Dia Nascer Feliz” desenha um diário de observação do adolescente brasileiro. Professores também expõem seu cotidiano profissional, ajudando a pintar um quadro completo das desigualdades e da violência no país a partir da realidade escolar.

“Território do Brincar” (2014)

Direção: Renata Meirelles, David Reeks, Fernanda Heinz Figueiredo

Onde assistir: Disponível no Globoplay

Sinopse: Um convite para brincar, trocar, vivenciar brincadeiras, festejos populares, fazeres e saberes da infância brasileira. De criança para criança.

“Tarja Branca – A Revolução que Faltava” (2014)

Direção: Cacau Rhoden

Onde assistir: Disponível na Apple TV

Sinopse: O documentário investiga as memórias infantis dos adultos e reflete sobre a importância do brincar em diferentes fases da vida e os impactos dessa escolha na vida social.

“Que Horas Ela Volta?” (2015)

Direção: Anna Muylaert

Onde assistir: Disponível na Netflix e Globoplay

Sinopse: A pernambucana Val se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de vida para a filha, Jéssica. Anos depois, a garota lhe telefona, dizendo que quer ir para a cidade prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, porém o seu comportamento complica as relações na casa.

“Escritores da Liberdade” (2007)

Direção: Richard LaGravenese

Onde assistir: Disponível para alugar na Apple TV

Sinopse: Uma jovem e idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre, que está corrompida pela agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender, e há entre eles uma constante tensão racial. Assim, para fazer com que os alunos aprendam e também falem mais de suas complicadas vidas, a professora Gruwell aposta em métodos diferentes de ensino. Aos poucos, os alunos vão retomando a confiança em si mesmos, aceitando mais o conhecimento e reconhecendo valores.

“Sociedade dos Poetas Mortos” (1989)

Direção: Peter Weir

Onde assistir: Disponível na Disney+

Sinopse: O novo professor de Inglês John Keating é introduzido a uma escola preparatória de meninos que é conhecida por suas antigas tradições e alto padrão. Ele usa métodos pouco ortodoxos para atingir seus alunos, que enfrentam enormes pressões de seus pais e da escola. Com a ajuda de Keating, os alunos Neil Perry, Todd Anderson e outros aprendem como não serem tão tímidos, seguir seus sonhos e aproveitar cada dia.

“Segunda Chamada” (2019)

Criação: Carla Faour e Julia Spaldaccini

Onde assistir: Globoplay

Sinopse: No ensino noturno para jovens e adultos da EE Carolina Maria de Jesus, Jaci, Lúcia, Eliete, Marco André e Sônia trabalham em prol do poder de transformação social da Educação.

“Mussum, o Filmis” (2023)

Direção: Sílvio Guindane

Onde assistir: Disponível no Telecine, Prime Video

Sinopse: é uma cinebiografia dirigida por Silvio Guindane, baseada no livro de Juliano Barreto, Mussum – uma história de Humor e Samba. O filme narra a trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, conhecido como Mussum, interpretado por Ailton Graça. De origem humilde, Mussum se destacou como humorista e músico, fundando Os Originais do Samba e integrando o famoso grupo Os Trapalhões.

“A Luta Por Um Ideal” (2012)

Direção: Daniel Barnz

Onde assistir: Disponível no Prime Video

Sinopse: Duas mães se unem para transformar o sistema educacional da escola da cidade. Enfrentando preconceito e dificuldades, elas decidem se arriscar para tentar fazer a diferença na vida de várias crianças.

“Um Lugar Para Todo Mundo” (2021)

Direção: Olivier Bernier

Onde assistir: Disponível para alugar no YouTube

Sinopse: Emílio tem três anos, tem síndrome de Down e está pronto para começar a escola. Este documentário narra os desafios que sua família enfrenta para incluí-lo no complexo sistema educacional americano, em busca de uma escola capaz de admiti-lo.