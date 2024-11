CNU: Cebraspe organizará curso de formação de agências reguladoras

Foi publicada, no Portal Nacional de Contratações Públicas desta terça-feira (5), a contratação do Cebraspe como organizadora do Curso de Formação das agências reguladoras que estão presentes no CNU (Concurso Nacional Unificado)!

De acordo com o documento, a banca será responsável por organizar o Curso de Formação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.

A proposta do Cebraspe expõe que os aprovados serão avaliados por três provas de Certo ou Errado, com 120 alternativas, que serão aplicadas exclusivamente em Brasília/DF. A Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Cesgranrio também enviaram propostas para organizar.

A contratação da banca pode ser conferida na íntegra! Atualmente, os candidatos do CNU já podem conferir o resultado preliminar da avaliação de títulos, no site da Fundação Cesgranrio.

A divulgação dos resultados dos pedidos de revisão irá acontecer na data prevista de 19 de novembro.

Panorama do CNU (Concurso Nacional Unificado)

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o CNU é destinado à oferta de 6.640 vagas de níveis médio e superior para 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em oito blocos temáticos, a serem segmentadas da seguinte maneira:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas simultaneamente, para todos os cargos, no dia 18 de agosto, em dois turnos, sendo:

Turno matutino (2h30 de prova): Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

Turno Vespertino (3h30 de prova): Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

(3h30 de prova)

