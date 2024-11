CNU: novos resultados divulgados nesta quarta-feira; confira

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento e novos resultados foram divulgados nesta quarta-feira, 13 de novembro!

A Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, disponibilizou em sua página oficial os resultados preliminares referentes à etapa de heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararam negros, e à avaliação biopsicossocial, para pessoas com deficiência. Os candidatos poderão ter acesso por meio da área do candidato.

É importante destacar que os interessados poderão interpor recurso contra os resultados preliminares no período entre 13 e 14 de novembro.

Resultado final do CNU ainda em novembro de 2024

De acordo com o cronograma da organizadora, Fundação Cesgranrio, a divulgação do resultado final do certame deve ocorrer no dia 21 de novembro de 2024, mas os participantes ainda precisam ficar atentos às datas dos próximos eventos.

Atualmente, o Concurso Nacional Unificado está na fase de interposição de recursos referentes aos resultados preliminares das etapas de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, que vai de 13 a 14 de novembro.

Logo após, em 19 de novembro, serão divulgadas as notas dos Títulos após os pedidos de revisão. Por fim, em 21 de novembro, os resultados finais do certame serão divulgados no site da banca Cesgranrio.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), os aprovados no CNU devem ser convocados para o curso de formação em janeiro de 2025.

Confira as próximas datas do cronograma do CNU:

CNU – Nova edição em 2025?

Recentemente, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) enviou convite para adesão ao novo CNU a diversos órgãos do Poder Executivo Federal. O certame está previsto para acontecer em 2025.

Além disso, o MGI já se movimenta para estabelecer regras para a contratação da banca organizadora do CNU 2025. Vale lembrar que a primeira edição do CNU, ainda em andamento, oferta 6.640 vagas imediatas e terá seu resultado final divulgado em novembro de 2024. A previsão é que os aprovados ingressem no serviço público no início de 2025.

Até o momento, alguns órgãos rejeitaram a participação no certame, como é o caso do Ibama, Susep e CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), enquanto outros manifestaram intenção em participar, como por exemplo a Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco).