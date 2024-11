Cocaína, uísque e prostituta: veja o que Liam Payne fez antes da morte

Um novo relatório sobre a morte de Liam Payne foi divulgado pela polícia. No documento, divulgado pelo TMZ, consta que o cantor teria pedido nove garrafas de uísque e 13 gramas de cocaína um dia antes de morrer.

De acordo com o TMZ, tudo começou às 22h do dia 15 de outubro, quando Payne encomendou quatro garrafas de uísque do hotel. Na manhã do dia seguinte, às 6:36, ele pediu outras cinco.

Minutos depois, por volta das 7 da manhã, Liam supostamente enviou uma mensagem para Rogelio “Roger” Nores, seu amigo que estava hospedado em outro hotel, dizendo: “Cara, acho que vou transar com umas prostitutas”.

Duas horas depois, às 9h32, ele tentou contato novamente pedindo “6 gramas”, presumivelmente referindo-se à cocaína. Os promotores alegam que o empresário argentino, que já se identificou como diretor da carreira de Liam Payne, chegou à CasaSur para o café da manhã e o cantor estava bebendo uísque.

Depois do café, às 11:32 da manhã, duas prostitutas supostamente apareceram no hotel. Elas afirmam à polícia que tiveram relações sexuais com Liam Payne antes de ele pedir mais cocaína para o amigo.

O cantor supostamente se recusou a pagá-las e ficou furioso quando elas pediram o pagamento, socando a TV três vezes. De acordo com o TMZ, os promotores alegaram que por volta das 14h ele teria pedido a um funcionário do hotel “mais 7 gramas para hoje”.

Roger Nores teria voltado ao CasaSur às 15h45 para pagar as prostitutas e, 15 minutos depois, os funcionários do hotel teriam visto Liam Payne “visivelmente bêbado” e com as pupilas dilatadas. Às 16h04, Nores deixou o hotel e, logo depois, uma camareira teria ouvido Payne destruindo seu quarto. Um funcionário do hotel teria tentado ligar para Nores, mas ele não atendeu.

No entanto, por volta das 16h25, o empresário enviou uma mensagem de texto a Payne dizendo: “Como você está?”. Mas nunca obteve resposta.

Indiciados pela morte de Liam Payne

A polícia argentina prendeu três pessoas por suspeita de envolvimento na morte de Liam Payne. O ex-One Direction caiu da janela do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de outubro. Ele morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa, aos 31 anos.

Dois funcionários do hotel e um amigo do cantor, que era seu contato de emergência na região, foram detidos e vão responder por “abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de entorpecentes”. As informações foram dadas pelo promotor Andres Esteban Madrea, ao Sky News.